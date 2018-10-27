جهود سعودية مكثفة لتجريد توكل كرمان من جائزة نوبل

الدول الخليجية "تعاقب" نتنياهو على جرائمه في غزة والضفة بالتهافت على استقباله والتطبيع المجاني مع اسرائيل ‎
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