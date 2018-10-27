الدول الخليجية "تعاقب" نتنياهو على جرائمه في غزة والضفة بالتهافت على استقباله والتطبيع المجاني مع اسرائيل ‎
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جرينتش+2 01:44
جمعية أدلاء السياح تنفي مرافقة ادلائها لرحلة الطلبة الى البحر الميت

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