السعودية ترفض طلب اردوغان تسليم قتلة خاشقجي الى تركيا

في أول رد رسمي على الطلب التركي بتسليم فريق الاغتيال المسؤول عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية الرياض بإسطنبول قال الوزير السعودي عادل الجبير إن المشتبه بهم سيحاكمون في السعودية.

وخلال أعمال القمة الأمنية التي تحضرها دول الخليج مع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس في المنامة قال الجبير “بشأن مسألة التسليم هؤلاء الأفراد مواطنون سعوديون إنهم موقوفون في السعودية والتحقيق يجري في السعودية وستتمّ ملاحقتهم في السعودية”.

وأضاف أن قضية خاشقجي أصبحت “قضية هستيريا والتحقيقات تستغرق وقتا والحقائق تتكشف مع سير التحقيقات”.

وأضاف أن “جهات إنفاذ القانون السعودية في تركيا تعمل مع نظيراتها التركية في التحقيق”.

وكانت وزارة العدل التركية، امس الجمعة، طلبت بشكل رسمي إعادة متهمي قتل الصحفي جمال خاشقجي إلى تركيا.

وأوضحت أن مطلبها بإعادة المتهمين الـ18 من السعودية إلى تركيا من أجل محاكمتهم بقضية قتل خاشقجي في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأوردت الصحف التركية عن وزير العدل التركي، قوله: “ننتظر من السعودية أن تلبي طلبنا بإعادة المتهمين إلى تركيا لأن الحادثة وقعت في بلادنا”.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة في كلمة أمام تجمع لحزب العدالة والتنمية الحاكم السعودية، إلى جلب المتهمين إلى تركيا في حال عجز السعودية عن معرفة مكان جثة خاشقجي، ولمحاكمتهم لأن الجريمة حدثت على الأراضي التركية..