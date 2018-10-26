اجواء حزينة تعم البلاد .. الملك يتلقى تعازي عربية وعالمية والرزاز يتفقد المصابين والحصيلة المؤلمة 21 وفاة و 43 إصابة
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جرينتش+2 01:54
اعتقال مُرسل الطرود المتفجّرة الى كبار الزعماء السياسيين في امريكا

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