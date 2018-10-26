اعتقال مُرسل الطرود المتفجّرة الى كبار الزعماء السياسيين في امريكا

بعد أن استمرت موجةُ إرسال طرود متفجرة تلقّاها سياسيون بارزون، ومنتقدون للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، شملت الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، بالإضافة إلى وصول أحد الطرود المتفجرة إلى شبكة “سي إن إن”، اعتقلت السلطات الاتحادية، اليوم الجمعة، شخصا يُشتبه بأن له علاقة بإرسال ما لا يقل عن 12 طردا ناسفا هذا الأسبوع.

واعتُقِل المشتبه به في منطقة ميامي، ونقلت شبكة “إم.إس.إن.بي.سي” التلفزيونية عن مصدر لم تذكر اسمه قوله إنه (المشتبه به) رجل في الخمسينات من العمر.

وجاءت موجةُ إرسال الطرود، قبل أقل من أسبوعين على انتخابات الكونغرس التي يمكن أن تغير توازن القوى في واشنطن.

وكانت الشرطة قد عثرت، اليوم الجمعة، على طردين مريبين وصلا إلى السناتور كوري بوكر، والمدير السابق للمخابرات الوطنية، السناتور جيمس كلابر.

وبجسب ما أكدت وزيرة الأمن الداخلي، كيرستشن نيلسن، فإن فلوريدا فيما يبدو، هي نقطة انطلاق بعض الطرود على الأقل.

واستهدفت الطرود الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، ووزيرة الخارجية السابقة والمرشحة السابقة للرئاسة هيلاري كلينتون، وإريك هولدر وزير العدل في عهد أوباما، وجون برينان المدير السابق للمخابرات المركزية، وجورج سوروس أحد المانحين الكبار للحزب الديمقراطي، وجو بايدن نائب أوباما عندما كان رئيسا، والممثل روبرت دي نيرو، وماكسين ووترز وهي عضو في مجلس النواب عن ولاية كاليفورنيا.

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