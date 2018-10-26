اجواء حزينة تعم البلاد .. الملك يتلقى تعازي عربية وعالمية والرزاز يتفقد المصابين والحصيلة المؤلمة 20 وفاة و 35 إصابة

تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني الخميس، اتصالين من خادم الحرمين الشريفين ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي “أعربا فيهما عن تعازيهما بضحايا الحادث الأليم الذي تعرض له طلبة ومواطنون داهمتهم السيول في منطقة البحر الميت متمنيين الشفاء العاجل للمصابين”، بحسب بيان للديوان الملكي الهاشمي.

وبعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، برقية تعزية ومواساة للملك عبد الله الثاني بعد السيول التي اجتاحت منطقة البحر الميت، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

من جهة أخرى، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومة الوفاق الوطني الفلسطينية عن “تعازيهما الحارة وأصدق مشاعر المواساة إلى ذوي الضحايا في فاجعة حادث الحافلة في البحر الميت” بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وقال نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيح محمد بن راشد آل مكتوم على صفحته الموثقة على منصة توتير: “قلوبنا مع أهلنا في الأردن … مصابهم مصابنا في حادث انجراف حافلة الأطفال في السيول … أطفالهم أطفالنا.. الرحمة لهم .. من حافلة المدرسة إلى أبواب السماء في رحمة رب كريم .. رحمهم الله وخالص مواساتي للشعب الأردني في مصابه”.

وذكر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي على صفحته الموثقة على تويتر “نشاطر أهلنا في الأردن مصابهم الأليم في ضحايا السيول التي اجتاحت مناطق واسعة .. نسأل الله تعالى ان يتغمدهم بواسع رحمته ويمن بالشفاء على المصابين ويحفظ الأردن وأهلها من كل مكروه.. خالص العزاء والمواساة الى جلالة الملك عبدالله الثاني والشعب والأردني الشقيق”.

بدوره، بعث الرئيس الكويتي الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح برقية تعزية أعرب خلالها عن صادق مواساته بضحايا السيول.

وقدم وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني التعازي والمواساة للحكومة والشعب الأردني في ضحايا سيول البحر الميت، كما تقدمت السفارة القطرية في عمان تعازيها أيضاً.

وذكر ‏المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية في بيان أن وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم اتصل بوزير الخارجية أيمن الصفدي للتعبير عن تضامن العراق مع الأردن في هذه الحادثة التي وصفها بـ “الفاجعة الأليمة”.

كما وجه السفارة العراقية في عمان لمتابعة شؤون الطلبة العراقيين وذويهم ممن تضرروا في الحادث وتقديم المساعدة والدعم المطلوب.

وعبر سفير المملكة المتحدة أدوارد أوكداين عن “حزنه الشديد بالمأساة. قلوبنا مع عائلات الضحايا ونصلي من أجل أولئك الذين ما زلوا في عداد المفقودين”.

وتقدمت السفارة الأميركية في الأردن عبر صفحتها الموثقة على منصة فيسبوك “بتعازيها الحارة لأسر وأصدقاء الذين فقدوا أرواحهم في الحادث المأساوي الذي وقع في البحر الميت. نتمنى الشفاء العاجل للمصابين. قلوبنا مع الشعب الأردني في هذا الوقت العصي”.

السفارة الهولندية في عمان قدمت “تعازيها لأولياء أمور الأطفال ضحايا الحادث. نتمنى للمصابين الشفاء السريع”.

السفير الفرنسي في عمان ديفيد بيرتولوتي قال: “أشعر بالحزن الشديد هذا المساء وأنا أتابع الأخبار المؤسفة وازدياد عدد الوفيات إثر السيول الجارفة في #البحر_الميت. أتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا. كما أحيي جهود فرق الإنقاذ من الدفاع المدني.”

ومن جانبه تفقد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، لدى زيارته مساء امس الخميس، مستشفى الشونة الجنوبية، المصابين من طلبة المدرسة ومرافقيهم من المعلمين الذين تم انقاذهم من حادث السيول التي داهمتهم في منطقة المياه الساخنة/الزارة البحر الميت.

واستقبل مستشفى الشونة الجنوبية العديد من الحالات من المصابين في حين تم تحويل مصابين اخرين الى مستشفيات في عمان والسلط.

واعرب رئيس الوزراء عن امنياته بالشفاء العاجل للمصابين الذين تم انقاذهم. وتقدم الرزاز بأحر مشاعر التعزية والمواساة من اسر وذوي ضحايا هذا الحادث المفجع .

واكد ان الدولة بكافة اجهزتها تواجدت في موقع الحادث للقيام بواجبها لانقاذ الطلبة ومرافقيهم والمواطنين الذين داهمتهم السيول

وقد ارتفع عدد وفيات السيول إلى 20، فيما أصيب 35 شخصا في الحادثة تم نقلهم إلى مستشفيات في الشونة والسلط، وفق بيان مديرية الدفاع المدني.

وأضاف البيان أن عمليات البحث والإنقاذ والتفتييش “لا زالت مستمرة”، برغم انهيار جسر في منطقة البحر الميت وإغلاق الطريق من الجانبين.

وبحسب بيان سابق للدفاع المدني أن “العدد قابل للزيادة” لوجود عدد من المفقودين نتيجة انجرافهم بسبب السيول، و”الآن يوجد عمليات بحث وتمشيط للمنطقة من قبل الاجهزة الرسمية”.

وبحسب مصدر طبي “يوجد رجال أمن بين المصابين أثناء عمليات الإنقاذ”.

الناطق باسم الحكومة جمانة غنيمات أوضحت أنه “سيتم فتح تحقيق في ماحدث من مخالفات أثناء هذه الحادثة”.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنه تم التعرف على هوية 11 متوفيا فقط.

وقال مسؤول طبي إنه “يتم التنسيق الآن مع المركز الوطني للطب الشرعي في مستشفى البشير لنقل كافة الجثث ليقوم 4 مدعين عامين مع أطباء شرعيين للكشف على الجثث والتحقق من هوياتهم”.

وصرح مدير إدارة الإعلام فريد الشرع في مديرية الدفاع المدني أن العدد الكلي لمن جرفتهم السيول بلغ 44 شخصا، بما ذلك 37 طالبا و 7 مرافقين.

وقال إن عمليات البحث مستمرة لكنها تتم “بصعوبة بسبب الطمي والأتربة، الأمر الذي يتطلب مزيدا من الوقت.”

ووجه نداء للإبلاغ عن حالات لمفقودين إن وجدت لحصر العدد.

وفي وقت لاحق أعلنت مديرية الأمن العام عن إغلاق الطرق المؤدية لمكان عمليات البحث والانقاذ “المياه الساخنة” بالاتجاهين في منطقة البحر الميت في الساعة السابعة صباح االيوم لجمعة نظرا لاستمرار عمليات البحث والإنقاذ في منطقة البحر الميت.

وقالت في بيان، إنه سيتم قطع طريق الزارة من مثلث البانوراما بعد منطقة الفنادق باتجاه الجنوب اضافة إلى قطع السير القادم من محافظة الكرك/ جسر الموجب السفلي باتجاه البحر الميت ولاشعار آخر.

وأهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين تجنب تلك الطرق واعتماد الطرق البديلة، والامتثال لتعليمات رجال الأمن العام المنتشرين على تلك الطرق لدلالتهم وحرصاً على سلامتهم وتوفيراً لوقتهم وجهدهم.