اجواء حزينة تعم البلاد .. الملك يتلقى تعازي عربية وعالمية والرزاز يتفقد المصابين والحصيلة المؤلمة 20 وفاة و 35 إصابة
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أردوغان (المنافق) يطالب السعودية بالكشف عن الآمر بقتل خاشقجي وجثته والمتعاون المحلي

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