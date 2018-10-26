أردوغان (المنافق) يطالب السعودية بالكشف عن الآمر بقتل خاشقجي وجثته والمتعاون المحلي

أنقرة/ الأناضول

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السعودية إلى الإفصاح عن هوية من أمر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ومكان جثته ، وكذلك عن هوية المتعاون المحلي الذي تسلم الجثة، فضلا عن تسليم الموقوفين الـ18 في السعودية على خلفية الجريمة إذا لم تتمكن الرياض من إجبارهم على الإعتراف بكل ما جرى.

جاء ذلك في كلمة له اليوم الجمعة، خلال اجتماع مع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان مخاطبًا السعودية حول مقتل خاشجقي: “من الذي أصدر أوامر (قتل خاشقجي)، و من هو المتعاون المحلي الذي (تسلّم جثته)؟ عليكم أن تكشفوا عنه”.

وأضاف الرئيس أردوغان: “إن قتل خاشقجي واضح للعيان أين الجثة؟ ينبغي أن تُظهروها”.

وتابع أردوغان : إذا كنتم تريدون إزالة الغموض، فالموقوفون الـ18 هم النقطة المحورية في التعاون بيننا. وإذا كنتم لا تستطيعون إجبارهم على الاعتراف بكل ما جرى، فسلّموهم إلينا لمحاكمتهم كون الحادثة وقعت في قنصلية السعودية بإسطنبول

وأردف : الأشخاص الـ18 (الموقوفين في السعودية) يعرفون قاتلي خاشقجي لأن الجناني بينهم”.

وأشار الرئيس التركي :” لدينا معلومات ووثائق أخرى (عن مقتل خاشقجي)، ولكن لا داعٍ للتعجل.. إن غدا لناظره قريب”.

وأضاف أردوغان: “لقد أطلعنا من يريدون معرفة ما جرى (مقتل خاشقجي) على المعلومات والوثائق التي بحوزتنا مع إبقاء النسخة الأصلية لدينا كما زودنا السعودية بها أيضاً”.

وختم بالقول : سيأتي المدعي العام السعودي إلى تركيا يوم الأحد المقبل، وسيلتقي المدعي العام التركي في إسطنبول.

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