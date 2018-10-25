لعنة الدم تطاردهم.. 44 عسكرياً بريطانياً حاربوا في العراق وافغانستان انتحروا هذا العام

كشفت صحيفة التلغراف البريطانية ، امس الاربعاء، عن انتحار 44 عسكريا من قدامى المحاربين البريطانيين في العراق وافغانستان، مشيرة إلى تزايد عدد المصابين بالامراض العقلية نتيجة ظهور اعراض اجهاد ما بعد الصدمة لديهم.

وقالت الصحيفة في تقريرها ، إنه “وطبقا لبيانات وزارة الدفاع البريطانية فان 44 عسكريا من قدامى المحاربين في العراق وافغانستان قد اقدموا على الانتحار فيما يتزايد عدد المصابين بالامراض العقلية نتيجة ظهور اعراض اجهاد ما بعد الصدمة لديهم”.

ونقلت الصحيفة عن ارملة احد العسكريين الذين انتحروا مؤخرا وتدعى جاكي دول قائلة ” لقد طالبت الحكومة البريطانية بمعالجة الازمة الصحية النفسية المتنامية بين قدماء المحاربين “.

واضافت ” لقد كافحنا انا وابنتي كثيرا للتعايش مع شخصية (السيد جيكل والمستر هايد ) التي كان يمر بها زوجي نتيجة الاضطرابات النفسية وان من السخف كمجتمع ان نقوم بخلق القتلة ومن ثم نرميهم دون تقديم الدعم الصحيح لهم “.

وتابعت أن “زوجي قبل انتحاره اخبرني انه يشعر بالذنب حيال ما فعله في مناطق القتال في العراق وافغانستان ، وما كان يراه بعينه وما كان يلاحقه من كوابيس وان مشاكله تنبع من الشعور بالذنب والذكريات التي تطارده من خدمته”.

واشارت الى أن زوجها اصبح صعبا وحاد المزاح للغاية وعندما استولى عليه المرض العقلي غدا رجلا مختلفا لم يكن هو نفسه الذي تزوجته قبل ثمان سنوات.