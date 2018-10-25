ضبط طرود متفجرة مرسلة الى اوباما وكلنتون وزوجته هيلاري وشبكة سي ان ان وحاكم نيويورك ومدير المخابرات السابق
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جرينتش+2 11:27
 لاغراض الحرب النفسية.. اسرائيل تنشر صوراً فضائية لمنصات اس 300 في سورية

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