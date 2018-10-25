ضبط 26 مطلوباً بقضايا مالية وجنائية احدهم عربي بحقه اكثر من مليون دينار

ألقى العاملون في إدارة التنفيذ القضائي القبض على ٢٦ مطلوباً بقضايا مالية وجنائية مختلفة، أبرزهم شخص من جنسية عربية بحقه أربعة طلبات بقيمة مليون و ١١٦ ألف دينار، ومطلوب بحقه ١٤٢ طلباً قضائياً.

وبحسب الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام، فإن الجهود المستمرة في متابعة الأشخاص المطلوبين والتي ينفذها العاملون في إدارة التنفيذ القضائي، ومن خلال شعبة المتابعة في الإدارة ومختلف الأقسام المنتشرة في المملكة، ومنذ بداية الأسبوع الحالي، قد أدت إلى إلقاء القبض على ٢٦ شخصاً من المطلوبين بعدة طلبات للجهات القضائية عن قضايا مالية كبيرة وجزائية.

وأوضح الناطق الإعلامي أن من أبرز ما تم من إجراءات قبض كان بحق شخص من جنسية عربية مطلوب بأربعة طلبات عن قضايا مالية بلغت في مجموعها مليون و ١١٦ ألف دينار أردني، ومطلوب بأربعة طلبات بقيمة 225 ألف دينار.

وتابع الناطق الإعلامي أن جهود المتابعة كذلك قد أسفرت عن إلقاء القبض على 24 شخصاً آخرين في عدة محافظات ممن بحقهم طلبات تراوحت بين الأربعة طلبات و ١٤٢ طلب، فقد ألقي القبض في إربد على شخص تبين وجود ١٤٢ طلب قضائي تنوعت بين مذكرات إحضار ومخالفات عمل معممة وأوامر إبلاغ.

وكان أبرز ما تم إرساله من أشخاص مطلوبين إلى مصادر طلبهم؛ مطلوب بحقه 21 طلباً، ومطلوب بحقه ٤ طلبات بقيمة ١٦٠ ألف دينار تقريباً، ومطلوب بحقه ٤ طلبات بقيمة ١٥٠ ألف دينار، وعدة مطلوبين بحقهم اكثر من طلب بقيم مالية مختلفة ما بين ٧٠ ألف دينار إلى ٨٤ ألف دينار.