ضبط طرود متفجرة مرسلة الى اوباما وكلنتون وزوجته هيلاري وشبكة سي ان ان وحاكم نيويورك ومدير المخابرات السابق
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جرينتش+2 11:28
ضبط طرود متفجرة مرسلة الى اوباما وكلنتون وزوجته هيلاري وشبكة سي ان ان وحاكم نيويورك ومدير المخابرات السابق

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