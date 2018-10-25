رئيس غرفة صناعة الزرقاء يعلن تفاؤل مصانع اوتوستراد عمان جابر بفتح نصيب

قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة، ان المصانع الواقعة على أوتوستراد عمان – جابر الدولي، متفائلة بفتح معبر نصيب.

وأكد خلال زيارته وأعضاء مجلس إدارة الغرفة لعدد من المصانع الواقعة على الأوتوستراد، امس الأربعاء، ان السوق السورية هامة جداً للصناعة الوطنية، وخصوصا ان التصدير يحتاج الى ساعات قليلة للوصول الى مدينة دمشق.

وشملت الزيارة عددا من المصانع المتخصصة بالصناعات البلاستيكية والغذائية والزراعية والأجهزة المنزلية ومنها استثمارات سورية في الأردن، حيث اطلع مجلس إدارة صناعة الزرقاء خلال الزيارة على إمكانيات الشركات في التصنيع والإنتاج، والتي تمتلك خطوط إنتاج حديثة، وتمتاز منتجاتها بجودة عالية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعربية والدولية.

وأكد ضرورة حماية الصناعة الوطنية من المنتجات الرديئة المستوردة من بعض الدول، والتي تتصف بمواصفات متدنية أثرت على تنافسية المنتجات الأردنية في السوق المحلية كأفران الغاز والمنتجات الكهربائية الأخرى.

وشدد على أهمية الاستفادة المثلى من فتح معبر جابر والتركيز على زيادة حجم الصادرات الى السوق السورية، داعيا الى عدم وضع قيود على الصادرات، حيث أصدرت السلطات في الشقيقة سوريا قوائم للسلع المسموح استيرادها واستثنت عددا كبيرا من المنتجات الأردنية.

وقال إن التجارة بين الأردن وسوريا يجب ان تكون ضمن الاتفاقية التي وقعت بينهما العام 2001 والتي تنص على إعفاء كامل من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل على جميع السلع المتبادلة ذات المنشأ الأردني والسوري والمعاملة بالمثل، مما ينعش حجم التبادل التجاري بين البلدين، وزيادة فرص التصدير شمالا نحو تركيا ودول الاتحاد السوفيتي سابقاً ودول البلقان، والمساعدة على زيادة مرونة توفير المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة بكلف أكثر تنافسية، وزيادة تجارة الترانزيت من لبنان الى دول المنطقة عبر المملكة.