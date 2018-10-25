تذكرة بدولارين تفوز بجائزة يانصيب امريكية قيمتها 1.537 مليار دولار

ضبط طرود متفجرة مرسلة الى اوباما وكلنتون وزوجته هيلاري وشبكة سي ان ان وحاكم نيويورك ومدير المخابرات السابق
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جرينتش+2 11:27
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