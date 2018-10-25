بحثاً عن التهدئة والمصالحة..”تدويخ” الوفد الامني المصري بين غزة ورام الله وتل أبيب 

يواصل الوفد الأمني المصري جولاته المكوكية بين قطاع غزة ورام الله و”تل أبيب”، في إطار المحادثات غير المباشرة بين «حماس» من جهة وحركة «فتح» والرئيس محمود عباس من جهة ثانية، و”إسرائيل” من جهة ثالثة، والتي يسعى من خلالها إلى التوصل لاتفاق أو تفاهمات تعيد المصالحة إلى مسارها، وتحول دون فرض السلطة الفلسطينية عقوبات جديدة على قطاع غزة، والتوصل إلى تهدئة مع إسرائيل.

وبعد يومين من مغادرته القطاع، عاد الوفد المصري المؤلف من مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز الاستخبارات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق، والعميد في الاستخبارات همام أبو زيد، إلى غزة قادماً من حاجز بيت حانون (إيريز)، والتقى رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» إسماعيل هنية وعدداً من قيادات الحركة، قبل أن يجتمع بالفصائل الفلسطينية في القطاع.

هذه الزيارة سبقت قصف بالطائرات شنته إسرائيل الليلة الماضية على عدة مناطق في قطاع غزة.

وكان الوفد غادر غزة يوم الإثنين الماضي، بعد زيارة مفاجئة استغرقت ساعات، التقى خلالها قادة «حماس» وبحث معهم في آليات وشروط إنهاء الانقسام والخطوات اللازمة لإنجاح المصالحة، وسبل تهدئة الأوضاع الميدانية، وتثبيت وقف النار والتهدئة مع إسرائيل، لتوفير المناخ الملائم للمجتمع الدولي لتنفيذ تعهداته إقامة مشاريع حيوية تحسن الأوضاع المعيشية المتدهورة في القطاع.

وقد جاء ذلك بعد أيام من زيارة الوفد المصري إلى رام الله، حيث التقى قيادة حركة «فتح» ممثلة بأعضاء اللجنة المركزية عزام الأحمد، وروحي فتوح، ومحمد أشتية، وحسين الشيخ، ومدير الاستخبارات العامة اللواء ماجد فرج، ومدير العلاقات الدولية في جهاز المخابرات ناصر عدوي.

وأكدت قيادة «فتح» للوفد الزائر إصرارها على إنجاز المصالحة قبل التهدئة، لقناعتها بأن أي تهدئة تنجزها «حماس» مع الاحتلال، بمعزل عن السلطة، ما هي إلا خطوة نحو فصل القطاع عن الضفة الغربية في إطار «صفقة القرن».

وأتت الزيارة أمس، غداة تصريح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأن المجلس المركزي لمنظمة التحرير المقرر عقده الأحد، سيناقش ملف العلاقة مع «حماس». ونفى اتهامات «حماس» للسلطة بأنها تفرض عقوبات على غزة، قائلاً في مقابلة بثها «تلفزيون فلسطين» الرسمي: «إنهم يتحدثون عن عقوبات نفرضها عليهم. نحن لم نفرض أي عقوبات على غزة حتى يومنا هذا، بل نقدم إلى غزة 96 مليون دولار شهرياً، وبالتالي الحديث عن عقوبات هو هراء ونوع من الإساءة في غير مكانها للسلطة». وأضاف: «إذا كانوا لا يريدون الوحدة، ويريدون الانفصال وكياناً خاصاً بهم وتطبيق صفقة العصر، فهذا شأنهم». وتابع: «اتفقت مع الرئيس عبدالفتاح السيسي إما ان نستلم كل شيء أو أن يستلموا كل شيء ويتحملوا مسؤولية كل شي» في القطاع.