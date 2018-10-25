انتباه.. إرشادات الدفاع المدني للمواطنين خلال المنخفض الجوي اليوم وغداً

دعت إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين إلى ضرورة انتهاج السلوك الوقائي خلال المنخفض الجوي المتوقع أن تشهده المملكة اليوم.

كما دعت الإدارة إلى التأني أثناء القيادة وخاصة عند بداية هطول الأمطار خوفاً من حدوث الانزلاقات والتسبب في وقوع الحوادث، والاحتفاظ بالعلاجات الخاصة بمرضى الربو، نظراً لتشكل الغبار على الطرق الصحراوية، وعدم المغامرة في السير بالمركبات في حال تدني مدى الرؤيه الأفقية.

وشددت على ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول، والانتقال من الأماكن المنخفضة إلى الأماكن المرتفعة والأكثر أماناً، والاتصال على هاتف الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.