ضبط طرود متفجرة مرسلة الى اوباما وكلنتون وزوجته هيلاري وشبكة سي ان ان وحاكم نيويورك ومدير المخابرات السابق
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انتباه.. إرشادات الدفاع المدني للمواطنين خلال المنخفض الجوي اليوم وغداً

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