السيسي يشكر المطرب الاماراتي حسين الجمسي على أغنية “بشرة خير” / فيديو

علق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، على أغنية “بشرة خير” التي غناها المطرب الإماراتي، حسين الجسمي.

وقال السيسي مخاطبا المطرب الإماراتي خلال احتفالية فنية بالذكرى الـ45 لحرب أكتوبر 1973 والتي نظمتها وزارة الرياضة المصرية في مركز المنارة، مساء أمس الأربعاء: “يا أستاذ حسين.. مجاتليش فرصة أقولك متشكر.. أنا بشكرك وبحييك وأحيي دولة الإمارات من خلالك”.

وأضاف السيسي: “كنت مستني الفرصة إني أشوفك وأقولك كتر خيرك حقيقي كتر خيرك”.

صدرت أغنية “بشرة خير” وهي من غناء حسين الجسمي وتلحين عمرو مصطفى وكلمات أيمن بهجت قمر، لدعوة وحث المواطنين المصريين للنزول للتصويت بانتخابات الرئاسة في جمهورية مصر العربية عام 2014. وقيل بأنها أصبحت “الأغنية الرسمية لمؤيدي السيسي”، إلى جانب أغنية “تسلم الأيادي”.