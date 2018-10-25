الاطباء النفسيون يقدمون لك سبع نصائح للتغلب على التوتر والإجهاد

يعاني الكثيرون من مشاكل التوتر والإجهاد، ما يؤثر على حياتهم وعملهم، لذلك على الإنسان أن يمنح جسمه وعقله فترة كافية من الراحة، حتى يتمكن من مواجهة ضغوط الحياة.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن أطباء نفسيين بريطانيين ٧ نصائح للتغلب على هذه المشاكل، نستعرضها في السياق التالي..

1- تحديد السبب

إذا كنت تعاني من مشاكل في العضلات المتوترة أو الإرهاق أو الصداع أو الصداع النصفي، فمن المحتمل أن يكون ذلك له علاقة بالضغوط النفسية التي تواجهها، سواء بسبب وظيفتك أو علاقاتك أو حالتك المعيشية، أو شيء آخر.

ويمكن تقسيم المشاكل إلى ثلاث فئات؛ تلك التي لها حل عملي، وأخرى ستتحسن بمرور الوقت، وتلك الخارجة عن سيطرتك، وعليك أن تتعلم التركيز على النوع الأول.

2- حرك جسمك

لن تؤدي ممارسة التمارين الرياضية إلى علاج الإجهاد الذي تعاني منه، ولكنها قد تساعد في تنظيف عقلك، وتشعرك بأنك اكتسبت بعض السيطرة.

جرّب شيئا جديدا، قد تكون اليوجا هادئة، ولكن لا يوجد شيء أكثر إثارة من ضرب كيس اللكمات. لا تزيد من إجهادك بالتدخين وتناول القهوة المكثفة.

3- التحدث عن المشكلة

إذا كنت من النوع الذي يكون منفتحا على النصيحة، فابحث عن صديق لك تتحدث إليه، يمكن لأصدقاء العمل كمجموعة دعم، وإذا كان هناك حل واضح لم تفكر فيه بعد، فقد يقدمون لك الحلول، ففي بعض الأحيان لا يمكنك رؤية الطريق السهل للخروج من الموقف عندما تكون به.

4- التخلص من الهاتف

هذا لا يعني وضعه على خاصية “عدم الإزعاج” والنظر إليه أقل، الجميع يعلم أن هذا ليس حلاً مناسباً، فقط ضعه في الدرج قبل ساعة من النوم وتجاهله، واحصل على حمام أو شاهد فيلما أو اقرأ كتابا، ولا تتحقق من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل.

5- افرغ محتوى رأسك

الأبحاث أكدت أن التأمل يمكن أن يساعد في تخفيف التوتر بعد ٨ أسابيع فقط، إذ يعيد برمجة الدماغ بحيث يكون لديك قدرة أكبر على السيطرة على الإجهاد عند ظهوره، قبل أن يبدأ في التراكم ويدفنك.

6- ضع قائمة للمهام

قد يؤدي وجود الكثير من المهام إلى التشتت أو الانغماس بها، اصنع قائمة للمهام، وافعل الأشياء الكبيرة والمهمة في النهاية بعد أن تكون قد حققت العديد من الأشياء الصغيرة، وبهذه الطريقة ستقترب من الأشياء الكبيرة.

7- تناول الطعام الصحي واشرب الماء

هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن ما تأكله يؤثر على مزاجك، الطعام غير المرغوب فيه يجعلك خمولا وأقل قدرة على التعامل مع الإجهاد، لذا التزم بالأطعمة الغنية بالألياف والكربوهيدرات والفواكه والخضروات، وحاول تجنب الدهون العالية والكافيين والسكر.