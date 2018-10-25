اصوات نيابية تنشد رئيس الحكومة الاسراع بإصدار العفو العام

طالب مساعد رئيس مجلس النواب النائب ابراهيم ابو السيد ، الحكومة بضرورة الإسراع بإصدار العفو العام .

وقال، في رسالة وجهها اليوم الخميس الى رئيس الوزراء عمر الرزاز، “ان هناك حاجة شعبية ملحة لإصدار مثل هذا العفو، وخصوصا بأن آخر عفو عام كان قد صدر قبل نحو 7 اعوام “.

وأضاف ابو السيد ” ان الشعب الاردني متلهف لسماع بصيص أمل عن العفو العام الذي تطالب به امهات وزوجات وابناء المحكومين صباحا و مساء ممن تم الفصل بقضاياهم ، وتم اسقاط الحق الشخصي مع بقاء الحق العام” .

وتساءل “ما هي قرارات وتوصيات اللجنة التي تم تشكيلها من قبل الحكومة لدراسة موضوع العفو العام بشكل مستفيض”، مشددا على اهمية الخروج بقرار واضح بخصوص ذلك وبأسرع وقت ممكن .