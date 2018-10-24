تطبيع سياسي تحت غطاء رياضي.. منتخب إسرائيلي يتوجه اليوم عبر الاردن الى دولة الامارات للمشاركة ببطولة الجودو
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جرينتش+2 02:19
هيئة العلماء والدعاة في القدس تعلن ان تسريب العقارات الفلسطينية للمستوطنين “جريمة وطنية”

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