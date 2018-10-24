“مجتهد”: ابن سلمان يحاصر والده ويقاوم بشدة اية محاولة لابعاده او اضعاف نفوذه

كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، امس الثلاثاء، عن قيام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بفرض حصار على والده الملك سلمان بن عبد العزيز، وابعاد والدته الى قصر يشبه السجن في مدينة عسير، مشيرا إلى أن ابن سلمان يعيش حالة ارتباك وتشتت ذهني.

وقال مجتهد في تغريدة له على “تويتر” : إن “ابن سلمان في حالة غضب وتوتر وارتباك وتشتت ذهني ومتحصن في قصره بحراسة هائلة”، مبينا أن “ابن سلمان قرر أن يسحق أي محاولة لإبعادة أو التقليل من نفوذه”.

وأضاف مجتهد أن ابن سلمان “فرض على والده حصارا إضافيا ولا يدخل أحد إلا للضرورة القصوى، كما أبعد والدته لعسير في قصر أشبه بالسجن”.

ولفت المغرد السعودي إلى أن “محاولات الأسرة للتحرك حتى الآن تافهة وبائسة”.