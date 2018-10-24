قناة “سبوتنيك” تحاور قائد فصيل المقاتلين القوميين العرب في سوريا/ فيديو

مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم، نحن الآن في دمشق وتحديدا في منطقة المليحة، هذه المنطقة التي كانت تحت سيطرة الإرهابيين حتى عام 2013، وتحررت على أيدي قوات الحرس القومي العربي، منطقة المليحة منطقة تعتبر المركز الأساسي للقيادة العامة للحرس القومي العربي.

الكثير من الدمار حول تواجد الحرس القومي العربي من كل البلدان العربية لدعم سورية في حربها على مكافحة الإرهاب ، يعني نحن في هذا اليوم كان لنا الشرف في أن نزور المركز القيادي أو القيادة العامة للحرس القومي العربي وأن نلتقي مع القائد العام لقوات الحرس القومي العربي القائد العسكري ذو الفقار العاملي.

سبوتنيك: سيد ذو الفقار أهلا ومرحبا بك

القائد العاملي: أهلا بكم

سبوتنيك: في سبوتنيك نحن سعداء جدا بهذا اللقاء تحدثنا وأياكم سابقا وأرجو ان يكون الحوار بسيط ودون أن يكون هناك أي نوع من التلكؤ في عرض الصورة لأنكم تعلمون تماماً أن هناك الكثير من الأخبار التي كذبت فيها وسائل إعلام غربية وعربية وإقليمية ودولية حول ما يجري وحول هذه القوات التي أحيانا يتحدثون عنها بالكثير من الكره والبغض تحت تسميات مختلفة وتكتلات طائفية ، سنتحدث عن هذا الأمر لاحقاً، بداية أرحب بك مرة آخرى وأهلا بك على أثير “سبوتنيك”، وشكراً لإعطاء الفرصة وعلى حسن وكرم الضيافة.

سؤالي الأول، من هو ذو الفقار العاملي؟

القائد العاملي: ذو الفقار العاملي هو شاب عربي يؤمن بمبادئ وأفكار القومية العربية، هو جزء من الحرس القومي العربي أحد مؤسسيه ونال شرف لقب الخادم العام للحرس القومي العربي لأنه شرف خدمة هذه الناس لا يناله أي أحد، يعني من منطلق أن تتشرف بخدمة المقاومين ومن ثم عوائل الجرحى ومن ثم عوائل الشهداء هذا شرف كبير فكان اللقب المحبب إلى قلب ذو الفقار العاملي هو لقب الخادم العام.

سبوتنيك: هذه القوة العسكرية إن صح التعبير هي مجموعة من المتطوعين الذين أتو من كل أنحاء الوطن العربي؟ حدثنا عن هؤلاء المتطوعون وما هي مهامهم؟ كيف يتم الاعتناء بهم؟ أين يعيشون؟ كيف يعيشون؟ من أين تأتون بالدعم المادي والسلاح؟ إذا كان هناك قدرة طبعا على الإجابة عن هذا السؤال؟

القائد العاملي: دكتور أنت صديق وعزيز وأحد ونتشرف به في أن يكون معنا وأن يكون بيننا ومعنا ودورك على الجبهة الإعلامية لم يكن يقل عن أهمية دور أحد على الجبهة العسكرية أو السياسية أو الثقافية.

بالبدء نعم كان هناك في مجموعة من الشباب العرب ولا نتحدث هنا عن شباب قدموا من كل أنحاء الوطن العربي، وحتى لا نبالغ فقد كان هناك في مجموعة من الشباب العرب، الشباب القومي العربي تحديداً بادروا إلى المجيء إلى الجمهورية العربية السورية دفاعاً عن أفكارهم ومعتقداتهم وعن سورية، عن وحدتها، عن عروبتها، هؤلاء الشباب ارتأوا بأن لهم دور على الجبهة العسكرية، يعني هم من الشباب القومي العربي، الذي كان يمارس دوره ولازال في الدفاع عن الجمهورية العربية السورية على جبهات عديدة، الجبهة السياسية، الجبهة الثقافية الجبهة الاجتماعية، ومن ثم كان الختام بأننا نحنا أتينا إلى سورية وكان لنا الشرف بأننا راية من رايات الجيش العربي السوري، وأن نكون إنشالله راية مشرفة قابلة للتأقلم مع أي ظرف أو أي طلب من طلبات القيادة، واليوم عندما نتحدث عن العدل نرى أن بورصة الأرقام ليست هي الأساس، الأساس هو أن كل شاب من شبابنا أو كل شهيد من شهدائنا هو بيرق من بيارق النصر في الجمهورية العربية السورية وهذا شرف كبير لنا.

سبوتنيك: أنت ابن الشهيد حيدر العاملي الذي قدم حياته ودمه دفاعاً عن هذه القضية

القائد العاملي: نعم هذا شرف كبير لنا

سبوتنيك: هناك أسئلة كثيرة لا أريد أن أسأل أسئلة يمكن يكون هناك صعوبة في الإجابة عنها، لكن أنتم تحاربون من أجل قضية،هناك الكثير من القوى السياسية والحركات التي لها نسميها أذرع عسكرية أو مكمل عسكري أو ممكن أن نسميها جزء من قوة عسكرية تحارب ما هو موقفكم منها أو هي علاقتكم بها؟ هل تتعاونون مع بعض؟ من هي القيادات التي توجهكم؟ هل أنتم تعملون بشكل حر على الأرض السورية ؟ هل تنسيق مع القيادة السورية؟ كيف تنظمون عمل آلياتكم القتالية والحربية وأنتم حررتم مناطق واسعة جدا من هذه المنطقة ؟ الغوطة الشرقية ونحن نعلم الغوطة الشرقية ماذا جرى فيها وكم كانت هناك أحداث عنيفة يعني وصلتم إلى جوبر الى زملكا على ما أعتقد إلى مناطق أخرى في جميع الغوطة الشرقية، حدثنا عن هذه المرحلة عن هذه العلاقة عن هذه الكينونة ودوركم بهذا الاطار؟

القائد العاملي: كان للحرس القومي العربي دوراً كبير بتحرير العديد من المناطق والمدن كما تفضلت بدء من درعا وليس انتهاء بريف إدلب أو بدير الزور أو بريف حلب، وعلى امتداد الخارطة السورية، وهذا كان شرف كبير لنا بأننا نؤمن بكل ذرة تراب عربية وكل ذرة تراب سورية هي مقام قائم بحد ذاته أو هي مسجد أو هي كنيسة بنفس القيمة بنفس المقام الذي عم نتحدث عنه بنفس الوقت وهذا شعارنا الذي رفعناه منذ بداية الحرب، نحن نؤكد أننا جزء لا يتجزأ من منظومة القيادة السورية، وهناك سؤال يطرح اليوم وبشكل دائم ، لمن يتبع الحرس القومي العربي ومن المسؤول عنه ؟

الحرس القومي العربي هو مبادرة من قيادة منظمة الشباب القومي العربي هو لا يتبع سياسياً لأحد وهو لليس ذراعاً عسكرية لأي كان ، هو مؤسسة قائمة بحد ذاتها وهي التطور الطبيعي لمنظمة الشباب القومي العربي، إلا أننا متأكدون أننا في سورية تحت أمرة القيادة السورية وتحديداً تحت إمرة وقيادة سيادة الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد، ونحن رهن الأمر الذي يرتئيه، ونحن وكلناه قيادتنا ووصلنا لأبعد من ذلك، محن لم نحظى بشرف الانتخاب، نحن مواطنون عرب، ولكن كان لنا الشرف في مبايعة هذا القائد والرئيس سنا عرباً سوريين بس مش عرب سوريين بس كان النا شرف بيعة هذا القائد وهذا الرئيس بالدم. حتى اليوم قدم الحرس القومي العربي ما يزيد عن 210 شهداء وكان لهم جميعاً شرف القتال تحت إمرة وقيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد.

سبوتنيك: لكن لم تجبني عن السؤال الذي يتحدث عن التمويل الدعم علاقتكم مع القوى الأخرى ؟

القائد العاملي: هو اليوم يكثر الحديث عن تمويل الحرس القومي، نحن تمويلنا قائم على الدعم الذاتي المقدم من مجموعة من الشباب القومي العربي غير القادر على القتال في الجبهات ولكن قادر أن يقدم الدعم ، وبالمحصلة العمود الفقري بهذا الدعم هو الجيش العربي السوري أن كان لجهة العتاد والسلاح وغيره، أما علاقتنا مع باقي القوى فهي علاقة فرضتها المعركة، نحن اليوم مع أي قصيل مقاوم لنا شرف علاقة الاحترام والمودة المتبادلة، لأنه في سورية الظروف فرضت علينا المحاور والجبهات في أن تكون في علاقة مباشرة وعمل عسكري مباشر ، اليوم على محور معين قد تلتقي مع الحزب السوري القومي الإجتماعي ، تلتقي مع حزب الله ، قد نلتقي مع الإخوان العراقيين الذين كان لهم دوراً كبيراً في المواجهات وهم مشكورون على الجهد الكبير الذي بذلوه.

سبوتنيك: قبل أن أوسع النقاش إلى الوضع الإقليمي والوضع الدولي وصولاً إلى روسيا والعلاقة الروسية أريد أن نتحدث عن حياتكم هنا كيف تعيشون وتتعاملون ماهي علاقة القائد بالمقاتلين ، وحبذا لو نتعرف على بعض المقاتلين المتطوعين الذين أتوا من فلسطين من لبنان من اليمن من تونس من العراق؟

القائد العاملي: في مكان ما نحن تربطنا علاقات جيدة مع كل الأصدقاء ، مع كل الحلفاء، إلا أننا نحن لسنا على تماس مباشر مع أي دولة غير الجمهورية العربية السورية ،نحن نكن الإحترام والود والتقدير للعطاءات التي قدمتها روسيا الاتحادية، نكن التقدير والإحترام للجمهورية الإسلامية في إيران، نكن الاحترام والتقدير لكل الحلفاء وللصين الشعبية و لأي دولة كان لها دوراً بتدعيم بقاء دمشق عاصمة لقومية العرب عرين العروبة بقاء الرمز القومي العربي الدكتور بشار الأسد، وهنا لايمكننا أن نغفل الدور الأساسي والرئيسي للجيش العربي السوري من دون لف ودوران نحن واضحون ، لا تماس مباشر مع أي جهة غير الجمهورية العربية السورية، نسعى لتوطيد علاقتنا مع الجميع بالرغم من أننا لسنا على تماس مباشر معهم، اليوم من هذا المنطلق تقول لي لاتوجد ضرورة في أن يكون هناك دول حاضنة ، دول راعية، نحن وبكل فخر نحظى برعاية الشعب العربي وهذا شيء قل نظيره منذ بداية المقاومة الفلسطينية وإنطلاقتها بدايات الفدائيين ، لم يحظى أحد بهذا الشرف ونحن نسعى لتوسيع دائرة الدعم الشعبي، اليوم نحن متواجدون عبر تواجد التيار القومي العربي على إمتداد الأمة العربية من أقصاها إلى أقصاها ، هذا العمل هو الذي نقوم به هو عمل طوعي من أجل هذه الأمة.

سبوتنيك: أنتم الآن أين تتواجدون على الأرض السورية ، أين تقاتلون إن لم يكن سراً؟

القائد العاملي: لا يوجد سر، اليوم المعركة مع الإرهاب والتكفير على امتداد أراضي الجمهورية العربية السورية، اليوم نحن موجودون بريف حلب ولنا بعض النقاط المنتشرة في دمشق وريفها. موجودين بريف إدلب وريف حماة وموجودين بريف درعا

سبوتنيك: عدد المقاتلين؟

القائد العاملي: تجاوزوا المئات من الشباب العرب والسوريين اليوم بات العصب الرئيسي للحرس القومي العربي هو الشباب العربي السوري واللبناني والفلسطيني.