فؤاد دبور : السياسات التركية معادية للعرب منذ القدم ومتواصلة في عهد اردوغان

كشف أمين عام حزب البعث العربي التقدمي؛ فؤاد دبور عن أن سياسات تركيا معادية للأمة العربية منذ عقود، وهي مازالت متواصلة في عهد نظام اردوغان، حيث اختارت تركيا مواقف مؤيدة للغرب معادية للعرب فجعلت من أراضيها قواعد عسكرية امريكية وحشدت قواتها مراراً على حدود سورية وتقيم علاقات وثيقة مع الكيان الصهيوني؛ دبلوماسية وتجارية وعسكرية.

وقال : في السنوات الأخيرة إحتلت اراضي سورية وعراقية ، ودعمت الإرهاب والإرهابيين الذين يستهدفون سورية تدريبا وتسليحا وجعلت من أرضها ممرا لهم، بالإشتراك مع أنظمة عربية حاقدة على كل ما هو قومي وعربي ومقاوم لمشاريع الأمريكان والاستعماريين الشركاء الحقيقيين للكيان الصهيوني ، بمعنى أن تركيا عبّرت عن أحقادها على الأمة العربية والإسلامية بينما فتح القطر العربي السوري الذي أرضه وتجارته لتركيا وعمل جاهدا على اعتماد سياسة حسن الجوار معها فواجهته بالجحود والتنكر.

وشدد دبور على أن اردوغان يتابع اتخاذ مواقف عدائية وانتهاج سياسات تستحيب لمصالح حلف الأطلسي والدول الغربية من جهة ، و لأطماعها التوسعية ونظرتها الاستعلائية حيث يتطلع اردوغان لاستعادة التاريخ الإستعماري للدولة العثمانية واستعمار العرب مجددا .

واضاف يقول : أن سياسة العداء التي تنتهجها حكومة الإخوان المسلمين الاردوغانية في تركيا ضد سورية المقاوِمة والأمة من خلالها ، وتحالفها الوقح مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية ـ وان ظهر على السطح خلافات بين اردوغان وترامب ـ قد تتسبب بعدم الاستقرار الداخلي وجعل قطاعات واسعة من الشعب التركي تتصدى لهذه السياسات ، ما سيفاقم أزمة الحكومة التركية الاقتصادية والأمنية والسياسية ، ومواجهة العديد من المشاكل والأزمات الداخلية .

ودعا دبور إلى انتظار ما ستؤول إليها الأحداث بعد جريمة قتل حصلت على الأرض التركية في القنصلية السعودية لصحفي طالما عمل لصالح النظام السعودي .