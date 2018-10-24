رصاص الاحتلال يوقع شهيداً فلسطينياً و3 إصابات خطيرة في طوباس

استشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم الأربعاء، وأصيب ستة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ ثلاثة منهم بجروح خطيرة، خلال مواجهات اندلعت فجر اليوم في جنوب طوباس .

وأكد رئيس بلدية طمون بشار بن عودة في تصريحات صحفية، استشهاد الشاب محمد محمود سعد بشارات (23 عاماً) بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلدة “طمون” قضاء مدينة طوباس، حيث تم نقله إلى مشفى “الرازي” بحالة حرجة، وأعلن الأطباء عن استشهاده.

وأوضح بني عودة أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي بكثافة صوب الشبان الذين رشقوا جنود الاحتلال بالحجارة لدى اقتحامهم البلدة، لاعتقال أحد “المطلوبين” لقواتها، حيث تعمدت تلك القوات إصابة الشبان واطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر بهدف القتل.

كما وأصيب ستة شبان آخرين خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت في البلدة واطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي خلالها حيث وصفت جراح ثلاثة من المصابين بالخطيرة ، وتم نقلهم إلى مشفى “النجاح” في نابلس.

ومن المقرر أن يتم تشييع الشهيد بشارات بعد صلاة ظهر اليوم، وفقاً لرئيس البلدية بني عودة.