اهلاً بامطار الخير.. منخفض جوي يؤثر على المملكة اعتباراً من الغد

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ووجود فرصة ضعيفة لسقوط زخات محلية خفيفة من المطر في أنحاء متفرقة من المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجويــة، تتأثر المملكة غدا الخميس، بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص تصحبه كتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الأجواء غائمة جزئياً تتحول تدريجياً إلى غائمة، وتسقط بإذن الله الأمطار بين الحين والآخر في شمال المملكة وتمتد تدريجياً لتشمل أغلب مناطق المملكة.

ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بالبرق والرعد، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً مثيرة للغبار خلال ساعات النهار خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة يوم الجمعة، مع بقاء الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، و تسقط بإذن الله الأمطار بين الحين والآخر في مختلف مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ومع ساعات المساء تتناقص كميات الغيوم تدريجياً وتضعف فرصة هطول الأمطار، ويتوقع خلال ساعات الليل المتأخرة تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول ومطار الملكة علياء الدولي، والرياح تتحول إلى خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم، بين 30 – 18 درجة مئوية والمناطق الشمالية 32 – 18 والمناطق الجنوبية 30 – 19 فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.