تطبيع سياسي تحت غطاء رياضي.. منتخب إسرائيلي يتوجه اليوم عبر الاردن الى دولة الامارات للمشاركة ببطولة الجودو
أهم العناوين
جرينتش+2 02:19
المعلم يؤكد لـ “ديمستورا” ان الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي يقرره الشعب السوري

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني