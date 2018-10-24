تطبيع سياسي تحت غطاء رياضي.. منتخب إسرائيلي يتوجه اليوم عبر الاردن الى دولة الامارات للمشاركة ببطولة الجودو
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جرينتش+2 09:10
العثور على متفجرات في مقري إقامة الرئيسين السابقين كلينتون وأوباما

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