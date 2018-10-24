الإفراج عن صحفي أردني احتجزته مصر أثناء تصويره مواقع سياحية

أفرجت السلطات المصرية في وقت متأخر من امس الثلاثاء عن مواطن أردني كانت قد احتجزته أثناء تصويره لمواقع سياحية، وفق مصدر في وزارة الخارجية.

وأضاف المصدر أنه وفور تلقي الأنباء بادرت إدارة العمليات في مركز وزارة الخارجية بالمتابعة والتحقق من صحة المعلومات، ليتبين أنه يعمل صحفيا وقام بالتصوير لأغراض توثيق زيارته للقاهرة.

وأكد المصدر أن إدارة العمليات تواصلت مع السفارة الأردنية في القاهرة، والتي بدورها اتصلت على الفور مع السلطات المصرية لتوضيح جوانب تتعلق بالقضية، لتثمر الجهود بالإفراج عن هذا المواطن الأردني.