تطبيع سياسي تحت غطاء رياضي.. منتخب إسرائيلي يتوجه اليوم عبر الاردن الى دولة الامارات للمشاركة ببطولة الجودو
أهم العناوين
جرينتش+2 02:18
الإفراج عن صحفي أردني احتجزته مصر أثناء تصويره مواقع سياحية

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني