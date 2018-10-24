ابن سلمان يشتري صمت اردوغان ولا عزاء للمغدور خاشقجي

بدأ ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، كلمته اليوم في مؤتمر دافوس الصحراء، المنعقد في الرياض، بالقول “ان الكثير يحاول استغلال حادث خاشقجي لإحداث شرخ في علاقات السعودية مع تركيا”.

وقال ابن سلمان “لن يستطيعوا إحداث شرخ بيننا وتركيا طالما موجود ملك اسمه سلمان وولي عهد اسمه محمد بن سلمان ورئيس لتركيا اسمه أردوغان”.

وأضاف أن حادث مقتل خاشقجي “مؤلم وبشع”، مشيرا إلى أن “التعاون بين الحكومتين السعودية والتركية تعاون مميز”.

وأوضح أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط، “ودول محيطة بنا تسير في طريق نجاح خططها الاقتصادية بما فيها قطر”.

وقد اجرى ولي العهد السعودي اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن ولي العهد ناقش مع الرئيس التركي، الخطوات اللازمة لتسليط الضوء على قضية جمال خاشقجي بجهود مشتركة.

وذكرت وكالة “الأناضول” أن الاتصال الهاتفي جاء بناء على طلب من الجانب السعودي.