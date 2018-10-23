وزارة المياه تنظم حملة شاملة لضبط الآبار المخالفة بمختلف انحاء المملكة

ضبطت كوادر وزارة المياه والري بالتعاون مع شركة مياه الاردن (مياهنا) اعتداءات في مناطق الرمثا والكفرين وجنوب عمان تمثلت بآبار مخالفة وسحب خطوط مياه لتزويد مزارع ومصانع وبيع المياه بطريقة مخالفة بكميات تزيد على 2000 متر مكعب يوميا.

وقد قامت الوزارة بالتعاون مع شركة مياه الاردن (مياهنا) بردم الآبار وفصل الاعتداءات وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وإحالة الاوراق الى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق .

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم انه تم بالتنسيق مع محافظ العاصمة وبمرافقة قوات الدرك والبادية الملكية ضمن حملة احكام السيطرة على مصادر المياه ضبط اعتداء في منطقة منجا بالقرب من (كنج أكاديمي ) تبين قيام المعتدي بسحب خط قطر (3) انش مسحوب من خط رئيسي قطر 4 انش لمسافة 2كيلو متر ويتفرع منه خطان كل خط بقطر 2 انش لتزويد عدد من المزارع في مناطق مختلفة يوجد فيها عدد من البرك الكبيرة ،حيث تم فصل الاعتداء واصلاح الوضع وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لجلب المعتدين بعد تحديد صاحب المزرعة ومنفذ الاعتداء وتقديمهم للقضاء ومازال التحقيق جاريا .

وضمن جهود كوادر مديرية الاحواض الجوفية والاقسام الميدانية التابعة للوزارة تم ضبط بئرين مخالفين احدهما في منطقة الرمثا وتمديد خط بقطر 4 إنشات مسحوب الى مدينة الحسن الصناعية وبيع المياه دون ترخيص وتم اخفاء الخط والبئر، حيث تم ردم البئر وإعداد الضبط الخاص بالواقعة والتحقيق جار لجلب المعتدين .

وفي منطقة الكفرين تم ايضا ضبط بئر مخالف وتم ردمه وإعداد الضبط الخاص تمهيدا لإحالة القضية الى الجهات القضائية.