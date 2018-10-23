اصابع الاتهام العالمية تتجه صوب ولي عهد السعودية بوصفه المسؤول الاول عن جريمة اغتيال خاشقجي
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جرينتش+2 11:42
في فيلم”أمينة”.. أيمن زيدان يصور معاناة المرأة السورية زمن الحرب 

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