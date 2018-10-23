تصادم 4 سيارات مع باص مدرسة في طبربور يوقع 14 اصابة

أصيب 14 شخصا برضوض وجروح في مختلف أنحاء الجسم ، اثر حادث تصادم وقع صباح اليوم الثلاثاء، بين أربع مركبات وحافلة تابعة لإحدى المدارس الخاصة في منطقة طبربور بعمان.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني، إن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين وتم نقلهم إلى مستشفى الامير حمزة الحكومي، حيث وصفت الحالة العامة للمصابين بالبسيطة.

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