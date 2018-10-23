اهدته كوفية فلسطينية.. رئيس بلدية إسطنبول يستقبل عهد التميمي ويشيد بنضالها وشجاعتها

استقبل رئيس بلدية إسطنبول، مولود أويصال، امس الإثنين، الأيقونة الفلسطينية عهد التميمي، التي عرفت بشجاعتها في تحدي القوات الإسرائيلية منذ صغرها.

واستقبل أويصال التميمي التي رافقها إلى مبنى رئاسة البلدية، السفير الفلسطيني بأنقرة فائد مصطفى والقنصل الفلسطيني بإسطنبول عبد الكريم الخطيب، ووالدها باسم التميمي.

وقال رئيس بلدية إسطنبول في تصريح صحفي، خلال وداع التميمي، إنه سبق له وأن التقى عهد التميمي قبل 6 أعوام في إسطنبول.

وأشار إلى أن التميمي تعد رمزا للقضية الفلسطينية، وتناضل باسم جميع المظلومين في فلسطين والعالم.

وأوضح رئيس البلدية أنه إلى جانب الفتاة عهد، يوجد العديد ممن يناضلون ضد الظلم في فلسطين. معربا عن شكره لزيارتها إلى تركيا.

من جانبها قالت التميمي إن سبب زيارتها هو إيصال رسالة للشعب التركي من الشعب الفلسطيني.

وأعربت التميمي عن سعادتها بالدعم التركي للقضية الفلسطينية. مؤكدة أن دعم تركيا يشكل دافعا معنويا لهم.

وأشارت إلى أنها سجنت 8 أشهر في السجون الإسرائيلية. مؤكدة أن ذلك لن يثنيها عن طريق المقاومة، حتى استقلال فلسطين.

وفي الختام أهدى أويصال للتميمي كتابا أعدته بلدية إسطنبول عن تاريخ القدس، وقابلته عهد، بإهداء أويصال الكوفية الفلسطينية.