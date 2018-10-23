الملك يعود إلى أرض الوطن بعد لقائه اليوم مع خادم الحرمين الشريفين في الرياض

عمان ـ (بترا)

عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن اليوم الثلاثاء، بعد زيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية.

وكان جلالته قد عقد مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، مباحثات في الرياض اليوم الثلاثاء، ركزت على العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

وأكد جلالة الملك وخادم الحرمين الشريفين، خلال المباحثات، التي حضرها عدد من كبار المسؤولين في البلدين، عن اعتزازهما الكبير بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات الأردنية السعودية، والحرص على توسيع آفاق التعاون بينهما في شتى الميادين.

كما جرى التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن والسعودية حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وبما يحقق مصالح الأمة العربية وخدمة قضاياها العادلة.

وشدد جلالة الملك على وقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مختلف الظروف، معربا جلالته عن تقديره للجهود التي تبذلها السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين من أجل دعم العمل العربي المشترك وتعزيز فرص تحقيق السلام في المنطقة.

وجرى، خلال المباحثات، استعراض مجمل التحديات والأزمات التي تمر بها المنطقة، ومساعي التوصل إلى إيجاد حلول سياسية لها، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها.

وحضر المباحثات، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومستشار جلالة الملك، مدير مكتب جلالته منار الدباس، والسفير الأردني في الرياض علي الكايد. وعن الجانب السعودي، سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، وسمو الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز أل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وسمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود السفير السعودي في الأردن، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي.

وأقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مأدبة غداء تكريما لجلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ونائب رئيس الوزراء الأثيوبي ديميك ميكونن، حضرها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية.