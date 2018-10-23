اردوغان يطالب السعودية بذكر صاحب الامر بقتل خاشقجي لان اتهام عناصر الاستخبارات فقط لن يرضي تركيا والعالم / فيديو
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جرينتش+2 08:54
الملك يعود إلى أرض الوطن بعد لقائه اليوم مع خادم الحرمين الشريفين في الرياض

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