الفلكي المغربي علي العيس يتوقع تحرير ادلب وعودة الاكراد لاحضان الدولة 

كشف الفلكي المغربي علي العيس عن المفاجاة الاكبر في لقاءه مع قناة المغاربية, حيث قال العيس ان أخر ما أوردته من جفر النبي دانيال كان على تحرير مناطق واسعة من سوريا, وذلك كله بعلم الرقم والاسم ودخول العام 2018.

الا اني اقول للجميع ان حقبة الدوران والاختلاف خرجت فعليلاً من الفلك السوري اي ان الامور تسير الى الاستقرار باذن الله, وافرد العيس جملة توقعات عن سوريا اهمها:

العفو الي تحدثت عنه في التوقعات منذ شهرين قد صدر وسوف يتوسع بشكل اكبر وسوف يصدر محلق للعفو يجعل كافة الشعب السوري في حالة من البهجة والسعادة, وأعود وأقول سوف نرى ونسمع على شاشة التلفاز في مطارات اوربية الشباب يهتفون للرئيس الاسد وهم عائدون الى سوريا .

ادلب لن تكون خارج السيادة السورية, المعركة قادمة لامحالة ولو كانت على مستوى مناطق محدودة لكنها ستكون معركة الخلاص, ومعمودية الدم لان الانتصار فيها يعني الانتصار الشامل والكامل ورضوخ دول بحالها للشروط السورية.

أما عن مناطق الكرد, فإن الكرد امام اختبار كبير ومصيري, فاما أن يأتوا الى دمشق للحصول على امتيازات معينة, بإشراف وسلطة الدولة السورية.

والا سوف يصحون من النوم ليروا جحافل تضاهي عشرين ضعف قوتهم تقرع ابواب الفرات.

وبحسب الورود لدينا فإن الكرد سيكونون اكثر حكمة ويثبتون وعي سياسي بجنوح زعيمهم الى اسد الشام .

لبنان سيكون محط انظار العالم لحدث عالمي مهم يجلب للبنان كل الخير.

الا ان الاشكالات الامنية ستكون للاسف حاضرة لكن على مستوى محدود ومسيطر عليه.

الجيش اللبناني يثبت مرة اخرى انه عامود لبنان وظهره الذي لايكسر في مواقف بطولية تنقذ لبنان من جنوب صهيوني غاد.

ر سماحة السيد نصر الله في خطاب تاريخي يذكرنا بخطاب 2006 الا أن سببه ليست الحرب, و انما سيكون هذا الخطاب سبباً في عودة اسرائيل عن سرقة الغازي البحري اللبناني.

سعد الحريري امام الكميرات في حدث ساخر اين الحكومة ولماذا لكن كما قلت سابقاً ستكون حكومة لبنان قريبة خلال نهاية العام وبدايته .