يقتلان القتيل ويمشيان في جنازته.. الملك سلمان وولي العهد يعزيان نجل خاشقجي

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا بنجل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”، أعرب الملك وولي عهده عن عزائهما ومواساتهما لصلاح جمال خاشقجي ولكافة أسرته.

ومن جانبه، شكر صلاح خاشقجي (نجل الصحفي السعودي) الملك وولي العهد على تعزيتهما ومواساتهما لهم.

وكان النائب العام السعودي أعلن، السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

كما أوضح البيان، أن المناقشات التي تمت بين خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي، ما أدى إلى وفاته.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.