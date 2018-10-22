كوادر البحث الجنائي تحبط محاولة بيع أرض بوكالة مزورة

اعلن مصدر امني ان كوادر البحث الجنائي في مديرية شرطة إربد قد القت القبض على 3 أشخاص يشتبه في تورطهم بتزوير وكالة عدلية وبيع قطعة أرض بموجبها.

وقال المصدر إنه وبناء على معلومات وردت للبحث الجنائي في مديرية شرطة إربد حول قيام 3 أشخاص بتزوير وكالة عدلية باسم خص يقيم خارج البلاد للتصرف بها وبيع قطعة أرض عائدة له بموجب هذه الوكالة بقيمة 370 ألف دينار.

وأشار إلى أنه وعلى ضوء هذه المعلومات فقد قامت الكوادر بجمع المعلومات ومراقبة الأشخاص ، وتم نصب كمين لهم والقبض عليهم اثناء قيامهم ببيع قطعة الأرض، وضبط 150 ألف دينار كان بحوزة شخص كان يعتزم شراء الأرض.

وأكد المصدر أنه تم اقتياد هؤلاء الاشخاص للمركز الأمني وبوشرت التحقيقات ومن ثم تم تحويل القضية إلى الجهات القضائية.