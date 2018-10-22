طفل يجبر شركة كلينكس على تغيير اسم محارمها الورقية

قررت شركة كلينكس للمنتجات الورقية تغيير اسم إحدى علاماتها التجارية – بعد استخدامه لقرابة ستين عاما – استجابة لانتقادات من جانب مستهلكين يرون أنه ينم عن تمييز على أساس الجنس.

وقالت الشركة إن الاسم الجديد سيصبح “Extra Large” (حجم كبير) بدلا من “Mansize” (حجم رجالي).

وطلبت إحدى المستهلكات تفسيرا من الشركة، بعد أن سألها طفلها، البالغ من العمر 4 سنوات، هل تستطيع “الفتيات والصبية والأمهات” استخدام مناديل ” Mansize”.

وغرد منتقد عبر موقع تويتر، سائلا شركة كلينيكس، لماذا لا تزال منتجاتها تستخدم لفظ “حجم رجالي”، التي بدأت الشركة في إنتاجها عام 1956، قائلا إن “العالم تغير، ونحن الآن في عام 2018”.

من جانبها شكرت الشركة زبائنها، وأكدت صدور العلامة التجارية الجديدة .