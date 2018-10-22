حزب البعث التقدمي يبارك القرار الملكي باستعادة الباقورة والغمر

ثمن حزب البعث العربي التقدمي عالياً، قرار جلالة الملك باستعادة الأرض الأردنية في منطقتي الباقورة والغمر، وقد مارس جلالته الحق وفقا لنص البند السادس من الملحق (ب) الخاص بالمنطقتين وقد جاء في هذا البند “دون المساس بالحقوق الخاصة بالتصرف بالأرض في المنطقة (الباقورة والغمر). يستمر هذا الملحق نافذ المفعول لمدة خمس وعشرين سنة ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين، الطرف الاخر بنيته انهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه.”.

وجاء في بيان اصدره الحزب اليوم الاثنين ان جلالة الملك قد انتصر الى حقوق الشعب العربي الأردني في ارضه ولمصالحه وسيادته على هذه الأرض التي هي ملك الأردنيين وليس اليهود، وهذا القرار انما يمثل هيبة الدولة الأردنية وقرارها السيادي على ارض الاردن من أقصاه الى أقصاه، مع التنويه بان الحزب قد رفض، ويرفض اتفاقية وادي عربة كاملة.

واكد بينا الحزب على ان قرار جلالة الملك جاء تعبيرا عن إرادة الشعب العربي الأردني بكل مكوناته السياسية والاجتماعية. وقد مارس أيضا الحق المنصوص عليه في البند السادس، فالسيادة الأردنية على ارض الأردن مصانة ومصالح الشعب العربي الأردني مصانة أيضا. داعياً الأردنيين كافة وبخاصة الحكومة الأردنية بوقف التطبيع مع العدو الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين العربية وحقوق الشعب العربي الفلسطيني، ونهيب بالجميع النضال من اجل افشال المشاريع الصهيونية – الامريكية التي تستهدف تصفية قضية الشعب العربي الفلسطيني وحق الامة العربية في ارض عربية، ارض فلسطين.

كما طالب حزب البعث التقدمي بمواجهة ما يسمى بصفقة القرن وكل ملحقاتها والإجراءات والسياسات الامريكية سواء ما تعلق منها بالقدس العربية ام بوكالة الغوث الدولية على طريق انهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى مدنهم وقراهم وكامل ارضهم المغتصبة.. مكرراً تثمين قرار جلالة الملك عبد الله بن الحسين الشجاع باستعادة حقوق الأردنيين وارضهم.