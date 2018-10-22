جيوش النمل الابيض تدمر منازل قرية مصرية وتشرد سكانها/ فيديو

يعاني سكان قرية العجالطة بمحافظة الأقصر جنوب مصر (500 كيلومتر جنوب القاهرة) من دمار يحيط بمنازلهم جراء تآكل الأخشاب المصنعة لها بواسطة أعداد ضخمة من النمل الأبيض.

وأدى تآكل الأخشاب بمعدلات تنذر بالخطر إلى انهيار العديد من الأسطح وأبواب المباني المصنعة من الخشب وهو ما ترك تلك المنازل على حافة الانهيار التام.

ويقول سعد محمد حسن، وهو أحد السكان الذين انهارت أسطح منازلهم، إنه اضطر هو وعائلته للنوم في العراء خوفا من سقوط منزله فوق رأسه.

وقال ساكن آخر إن انهيار سطح منزله أدى لنفوق بقرة كان يراعاها كمصدر لرزقه بالإضافة لمواشي وأغنام أخرى.

ويقول عمر تمام، أستاذ المحميات الطبيعية والحياة البرية بجامعة مدينة السادات، إن انتشار النمل الأبيض بمعدلات عالية يأتي نتيجة حدوث خلل في دورات حياة الأعداء الطبيعيين لهم من حشرات أخرى.

وكانت السلطات بالمحافظة قد أعلنت في أغسطس/آب الماضي حالة من الطوارئ بسبب الدمار الناتج عن النمل الأبيض.

وتمكنت حملات حكومية من القضاء على النمل الأبيض في أكثر من 200 منزل بالقرية، بالإضافة إلى استخدام الأخشاب المُعالجة كيميائياً في تشييد المباني الجديدة.

لكن تلك الجهود تأتي متأخرة لهؤلاء ممن تدمرت منازلهم بالفعل خاصة مع ارتفاع أسعار المبيدات الحشرية التي لا يقوى على شرائها جميع سكان القرية.