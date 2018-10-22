اصابع الاتهام العالمية تتجه صوب ولي عهد السعودية بوصفه المسؤول الاول عن جريمة اغتيال خاشقجي
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جيش الاحتلال يصرع فلسطينياً بحجة محاولة طعن جندي اسرائيلي قرب الحرم الابراهيمي بالخليل

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