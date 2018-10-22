جيش الاحتلال يصرع فلسطينياً بحجة محاولة طعن جندي اسرائيلي قرب الحرم الابراهيمي بالخليل

قتلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، رجلاً فلسطينيا قرب المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية .

وأفادت مصادر فلسطينية محلية، بأن الشهيد هو معمر عريف الأطرش (42 عامًا)، منوهة إلى أنه أب لسبعة أبناء، بينهم أسير في سجون الاحتلال.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها تبلغت عبر الارتباط الفلسطيني باستشهاد مواطن عقب إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليه، قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل.

وادّعى جيش الاحتلال في بيان له، أن الرجل نفّذ عملية طعن أدت لإصابة جندي إسرائيلي بجراح طفيفة.

وقال شهود عيان لـ “قدس برس”، إن جنود الاحتلال فتحوا النار بكثافة على المواطن فلسطيني قرب المحكمة الشرعية بالبلدة القديمة في الخليل، وأصابوه بجراح.