القبض على مطلوبين بقضايا سلب واحتيال في محافظة المفرق

ضبطت كوادر قسم البحث الجنائي في مديرية شرطة البادية الشمالية اليوم الاثنين، شخصين ، أحدهما بحقه 8 طلبات القاء قبض ، والآخر بحقة 5 طلبات القاء قبض لجهات قضائية متعددة ، في قضايا سلب و احتيال ، وفقا لمصدر أمني .

وبين المصدر الامني في بيان له، أنه وبعد المتابعة المستمرة تبين وجود شخصين مطلوبين بجلبات متعددة في احدى بلدات البادية الشمالية في محافظة المفرق ، حيث تم عمل كمين محكم لهما ، ولدى ضبط احدهما لاذ الأخر بالفرار ، وبعد متابعته تم ضبطه بسرعة قياسية، وتم اصطحابهما الى مديرية شرطة البادية الشمالية للتحقيق معهما تمهيدا لتحويلهما الى مصادر الطلب لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما.