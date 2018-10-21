العراق يطلب من الاردن تسليمه تمثالاً نحاسياً لصدام حسين

افاد مصدر مطلع، اليوم الاحد، بأن الحكومة العراقية طالبت نظيرتها الاردنية بتسليمها تمثالاً نحاسياً يعود لرئيس النظام السابق الشهيد صدام حسين.

ونقلت صحيفة قبس عن المصدر قوله ان “الحكومة العراقية طالبت من نظيرتها الأردنية تسليمها تمثالا نحاسياً يعود لرئيس النظام السابق صدام حسين”، مبينا ان “الاردن صادرت التمثال من مواطن أميركي، حاول تهريبه عبر المملكة عام 2003”.

وتابع المصدر قائلاً ان الأردن رفض بيع التمثال، رغم وجود نظام يسمح ببيع المصادرات الجمركية لديه، خلال 3 أشهر من المصادرة، وذلك لحساسية الموضوع مع العراق.

وتطالب الحكومة العراقية بالتمثال باعتبارها وريث حكومة حزب البعث الحاكم حتى عام 2003.