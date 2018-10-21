الجيش الإسرائيلي يعتقل محافظة القدس ومدير المخابرات التابعين للسلطة الفلسطينية

اختطفت قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء امس السبت، محافظ القدس عدنان غيث، في بلدة “بيت حنينا” شمالي المدينة المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، عن مصادر وصفتها بـ “المطلعة”، أن قوة خاصة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، اختطفوا المحافظ غيث بعد أن قطعت طريقه ثلاث سيارات من القوات الخاصة، وخطفوه من داخل مركبته بعد إغلاق الطريق.

وأشارت المصادر أن القوة الخاصة اقتادت المحافظ إلى جهة غير معلومة.

وأدان المجلس الثوري لحركة فتح، إقدام إسرائيل، على اختطاف محافظ القدس عدنان غيث.

وفي بيان له، قال “الثوري” إنه “إذا كانت سلطات الاحتلال تعتقد بهذا الخطف أنها قادرة على إسكات صوت القدس أو اختطاف إرادة المناضلين فهي واهمة”.

ويعتبر المحافظ ممثلا للرئيس الفلسطيني محمود عباس في المحافظة.

وفي وقت سابق من صباح السبت، اعتقلت قوات إسرائيلية، مدير جهاز المخابرات الفلسطينية بمدينة القدس، العقيد جهاد الفقيه، بعد أن أوقفت سيارته أثناء توجهه إلى عمله.

وقال أمين سر حركة “فتح” في القدس، شادي مطور، إن قوات الاحتلال اعتقلت جهاد الفقيه، مدير مديرية مخابرات القدس، بعد نصب كمين له في قرية الجديرة (شمال غربي القدس المحتلة).

وأضاف مطور في تصريح صحفي له اليوم، أنه تم تحويل الفقيه للتحقيق معه في مركز “المسكوبية” التابع للشرطة الإسرائيلية غربي القدس المحتلة.

وتعليقا على اعتقال الاحتلال لمسؤولين في السلطة بالقدس المحتلة، قال رئيس دائرة القدس في منظمة التحرير عدنان الحسيني، إن “اعتقال محافظ القدس عدنان غيث، ومدير مخابرات القدس العقيد جهاد الفقيه، يندرج في إطار استهداف الوجود الفلسطيني في القدس واستهداف الشخصيات الوطنية المقدسية، ويجب التصدي لهذه العمليات”.

وأدان الحسيني، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية، الاعتداء على الرموز المقدسية وعلى رأسهم المحافظ.

وقال “إن ما يجري هو ضغط على المسؤولين الفلسطينيين، بعد نجاح المقاومة الشعبية السلمية في التصدي لمخططات الاحتلال في مختلف أرجاء محافظة القدس”.

وأضاف “ان المؤسسات المقدسية ستواصل عملها من أجل خدمة المقدسيين، وان أبناء شعبنا سيواصلون الدفاع عن مدينتهم مهما كلف الأمر”.

وطالب القيادي الفلسطيني، العالم بالتدخل من اجل إطلاق سراح الأسرى وعلى رأسهم محافظ القدس ومدير مخابرتها، ووقف الاعتداءات على المقدسيين والانتهاكات التي تستهدف المدينة المقدسة صباح مساء.

وكانت دولة الاحتلال الإسرائيلي قد احتلت القدس عام 1976، وأعلنت عام 1980 ضمها لأراضيها، وجعلها عاصمة لها، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.