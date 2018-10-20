السعودية تعترف باقترافها جريمة اغتيال خاشقجي، ولكنها تحمّل المسؤولية للاذرع التنفيذية وتتجاهل "الرأس المدبر"
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عبر اجهزة تنصت دقيقة.. اسرائيل تتيح للحكام المستبدين التجسس على شعوبهم 

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