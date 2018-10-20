طوال37 عاماً.. المصلّون بمسجد تركي لا يتخذون مكة المكرمة قبلة لهم 

أعلنت صحيفة “ديلي صباح” أن مسجدا في محافظة يالوفا، شمال غربي تركيا، بني في زاوية خاطئة بالنسبة لمكة. ولم يلاحظ المصلون أنهم كانوا يصلون خلال 37 سنة في الاتجاه الخاطئ.

فقد تم ارتكاب خطأ خلال بناء المسجد في عام 1981، ونتيجة إلى ذلك تم تحول الاتجاه الصحيح بنسبة 33 درجة. وقد وصل المسؤولون الدينيون إلى المسجد لتفقد المخالفة.

وقالت الصحيفة إن إمام المسجد عيسى كايا وجد حلا، إذ تم وضع خيوط على الأرض في المصلى للإشارة إلى الاتجاه الصحيح للصلاة.

وأشار إمام المسجد إلى إبلاغ جميع المعنيين بالخطأ. وشرح الإمام للسكان المحليين التغييرات في الصلاة اليومية. وسيتم في وقت لاحق تغيير الشكل الداخلي للمسجد.