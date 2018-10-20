روسيا تزوّد سوريا بمنظومة “إس-300” الحديثة بعدما افشت اوكرانيا اسرار القديمة لاسرائيل

أفادت صحيفة “إزفيستيا” الروسية امس الجمعة، بأن موسكو نقلت 3 منظومات إضافية “حديثة”، من منظومة الدفاع الجوي “إس-300” إلى سوريا.

ونفت مصادر في وزارة الدفاع الروسية، لمراسل الصحيفة، التقارير التي أفادت بأن الإيرانيين، هم الذين سيشغلون هذه المنظومات، “لأنهم لا يعرفون تشغيل منظومات كهذه”.

وتمتلك هذه المنظومات المتطورة، قدرات “حديثة” في نظام تحديد الأهداف والرادارات.

ويأتي هذا التقرير، بعد أن كشفت فيه مصادر إسرائيلية، أن أوكرانيا زوّدت إسرائيل، بمعلومات عن منظومة الدفاع الجوي “إس-300” روسية الصنع. وعليه، فإن إسرائيل أوضحت أنها “لن تجد صعوبة”، بالتعامل مع هذه المنظومة في سوريا.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قد أعلن بأن الرئيس فلاديمير بوتين، كلّفه بنقل هذه المنظومة إلى سوريا، “لتأمين وحماية العسكريين الروسي المتواجدين هناك”، بعد مقتل 15 منهم، بتحطم طائرة قبالة سواحل اللاذقية السورية، بصواريخ الدفاعات الجوية السورية.