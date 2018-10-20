خطيبة خاشقجي تنعي حبيبها وتترحم عليه وتدعو له بالجنة

في أول تعليق لها على إعلان السعودية وفاته في “شجار” داخل القنصلية، نعت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خطيبها في عدة تغريدات على حسابها بـ”تويتر”.

وقالت خديجة: “رحمك الله يا حبيبي جمال وجعل مثواك الفردوس الأعلى مع سيد الشهداء حمزة”.

وأضافت في تغريدة أخرى: “إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، وإنا على فراقك يا حبيبي جمال لمحزونون”.

وكان النائب العام السعودي أعلن امس الجمعة أن الصحفي جمال خاشقجي توفي إثر شجار وقع في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وقال النائب في بيان، إن المناقشات التي تمت بين خاشقجي والأشخاص الذين قابلوه في أثناء وجوده في قنصلية المملكة في إسطنبول، أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي ما أدى إلى وفاته.

وأضاف النائب العام أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية.