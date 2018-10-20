الصحافة الغربية ومنظمة العفو الدولية تشكك في صدق الرواية السعودية بشأن خاشقجي

احتل الاعتراف السعودي بحقيقة مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية البلاد في مدينة إسطنبول، صدارة عناوين الصحف العالمية لا سيما الأمريكية منها، التي تابعت قضية “خاشقجي” منذ أن تم وصفه بـ “الصوت المفقود” حتى بات “الصامت للأبد”.

ورغم محاولات الصحف سرد الرواية السعودية كما تم إعلانها مساء امس الجمعة، وأفادت بمقتل “خاشقجي” إثر “شجار وتشابك بالأيدي” قبل 19 يوما داخل مقر القنصلية، إلا أن التشكيك في صحة تلك الرواية هو القاسم المشترك بين عدد من الصحف.

صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عنونت أن “ادعاءات السعودية بأن خاشقجي مات في شجار “يثير الشكوك الفورية”.

واعتبرت الصحيفة إعلان الحكومة السعودية أن ولي العهد محمد بن سلمان سيشرف على تحقيق يحتاج نحو شهر آخر للانتهاء منه، “يثير أيضا شكوكا مكثفة لإثارة تقارير استخباراتية وجود علاقة بين ابن سلمان وعملية القتل”.

من جهتها، وصفت شبكة “سي إن إن” الأمريكية الإعلان السعودي بأنه “أول اعتراف بمسؤوليتها عن القتل بعد صمت طويل” استمر 19 يوما، نفت خلاله الرياض أي تورط لها في الواقعة.

وشددت على أن الإعلان يحمّل “الدائرة المقربة من محمد بن سلمان مسؤولية مقتل خاشقجي”.

وبينما تساءلت الشبكة عن مصير المفصولين من أعمالهم إثر الواقعة علاوة على المشتبه بهم الذين تم احتجازهم، أكدت ان “ما هو واضح أن وكالات الاستخبارات السعودية هي التي ستتحمل وطأة تبعات القضية”.

بدورها، قالت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، إن الرواية السعودية حول مقتل خاشقجي “تعارض الكثير من التقارير التي تحدثت عن كيفية مقتل خاشقجي داخل القنصلية، إضافة إلى الموقف السعودي الرسمي الذي تم الكشف عنه في بداية الحدث”.

وأشارت الشبكة في تقريرها إلى تصريحات ابن سلمان لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية مطلع أكتوبر / تشرين الأول الجاري، حيث أكد أن “الصحفي (خاشقجي) غادر القنصلية بعد فترة وجيزة من وصوله إليها”.

وتواصلت نبرة التشكيك في الرواية السعودية عبر تقارير صحيفة “يو إس إيه توداي” الأمريكية، التي نقلت اليوم عن السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال قوله: “التفسيرات التي قدمتها السعودية حول مقتل خاشقجي تتحدى أي مصداقية، العالم يستحق أن يُقدم إليه تفسير، وألا يكون التفسير من طرف السعوديين”.

ونقلت وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية عن شريف منصور، مسؤول باللجنة الدولية لحماية الصحفيين قوله، إن السعودية تعد “ثقبا أسود فيما يتعلق بالمعلومات (في إشارة إلى ممارستها التعتيم حول المعلومات)”.

وفي السياق، صنفت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأمريكية تحميل السعودية بعض مسؤوليها مقتل خاشقجي، بأنه “نوع من الجهود التي توقع خبراء الشرق الأوسط أن يلجأ إليها السعوديون للحد من الأضرار التي لحقت بصورة المملكة ومكانتها في العالم”.

وأفادت صحيفة “الإندبندت” البريطانية، بأن قضية خاشقجي “أفسدت صورة السعودية حول العالم”.

وعلى هذا النحو من التداعيات، قالت صحيفة تليغراف” البريطانية إن ولي العهد السعودي “خسر مساعديه الرئيسيين إثر وفاة خاشقجي”.

في المقابل، أشارت أن ابن سلمان “في طريقه لنزع فتيل الأزمة الدبلوماسية لحماية العلاقات بين الرياض وواشنطن”.

ومن جانبها قالت منظمة العفو الدولية، “إن نزاهة التحقيق السعودي بشأن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، ستبقى محل شك، بعد أن ذكرت السلطات في المملكة العربية السعودية، أن الصحفي توفي بعد شجار بالأيدي في القنصلية في اسطنبول”.

وغردت، راوية راجح، كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، في وقت مبكر من اليوم السبت، أن منظمة حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات كانت واضحة للغاية في أن المطلوب هو “إجراء تحقيق نزيه ومستقل من قبل الأمم المتحدة لمعرفة ما حدث وضمان العدالة” لخاشقجي، وفقا لوكالة “أسوشيد برس”.

​وتابعت أن جماعات حقوق الإنسان قلقة من وجود “تبرئة” للبعض في التحقيقات.

وكانت الرياض قد اعلنت في الساعة الأولى من صباح اليوم السبت، مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول إثر شجار مع مسؤولين سعوديين، وتوقيف 18 شخصا كلهم سعوديون.

ولم توضح مكان جثمان خاشقجي الذي اختفى عقب دخوله قنصلية بلاده في 2 أكتوبر / تشرين الأول الجاري لإنهاء أوراق خاصة به.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.