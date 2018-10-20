“التربية” تعلن ان الخميس المقبل آخر موعد للتسجيل لشتوية التوجيهي

صرح الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد ان عملية التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للدورة الشتوية لعام 2019، التي بدأت في العاشر من الشهر ذاته، سوف تنتهي يوم الخميس المقبل.

وقال الجلاد ان عملية التسجيل ما تزال مستمرة في مديريات التربية والتعليم للطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح، والطلبة الراغبين برفع المجموع العام أو المعدل، وكذلك للطلبة المستنفدين حقهم في الأعوام من 2005 الدورة الشتوية حتى 2018 والدورة الصيفية من غير المستكملين في خمسة مباحث فما دون.

ودعا الجلاد الطلبة من الفئات المعلنة والراغبين بالتقدم للامتحان الى مراجعة مديريات التربية والتعليم حتى نهاية دوام يوم الخميس المقبل للتسجيل للامتحان.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد طلبت في وقت سابق من الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح، والطلبة الراغبين برفع المجموع العام أو المعدل الى مراجعة مديريات التربية والتعليم في فترة التسجيل المحددة للحصول على طلب الاشتراك مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة وتشمل آخر كشف علامات لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية) أو صورة مصدقة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر، وصورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية المرفقة، ورسوم الاشتراك.

وفيما يتعلق بالطلبة المستنفدين حقهم، بينت الوزارة أن عملية التسجيل تتم إلكترونيًا عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لهذه الغاية عبر الرابط ( http://exams.moe.gov.jo) أو عن طريق الرابط الخاص بعملية تسجيل لهؤلاء الطلبة الموجود على الصفحة الرئيسة لموقع وزارة التربية والتعليم: (http://moe.gov.jo). .

ودعت الوزارة هؤلاء الطلبة لاستكمال إجراءات التسجيل، وبعد ذلك مراجعة مديريات التربية والتعليم في فترة التسجيل المحددة مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة، وهي: صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية)، أو صورة مصدقة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر، وصورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية المرفقة، ورسوم الاشتراك والتي ستظهر قيمتها على الطلب الإلكتروني.

واكدت أن التسجيل الإلكتروني يعد لاغيًا إذا لم تُستكمَل إجراءات التسجيل في مديرية التربية والتعليم المعنية وفي فترة التسجيل المحددة، مبينة انها ستعتمد كشوف العلامات الإلكترونية الصادرة عنها للطلبة المستنفدين بدلاً من الكشوفات الورقية.

ودعت الوزارة الطلبة الى الاطلاع على إرشادات تقديم طلبات الاشتراك المنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني.