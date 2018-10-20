اقبال اردني على شراء الليرة السورية لاغراض السياحة والمضاربة

قال نائب رئيس جمعية الصرافين الأردنيين مقبل المغايرة، إن ما يقارب 800 مليون إلى مليار ليرة سورية تم تصريفها منذ إعادة فتح معبر حدود جابر.

وأضاف المغايرة يقول : أن الطلب على شراء العملة السورية من قبل مواطنين أردنيين ليس بهدف السياحة وزيارة الأراضي السورية، إنما لتخزينها كنوع من التجارة بعد توقعات بأن ترتفع الليرة السورية إثر زيادة الطلب عليها.

وأكد المغايرة أن سورية بحاجة الآن إلى إعادة أعمار، إضافة إلى زيادة الحركة التجارية وحركة الشحن وبالتالي تشير التوقعات إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تزايد الطلب على الليرة السورية بعد حالة الاستقرار التي شهدتها البلاد بعد 7 سنوات من الأزمة.

وبين أن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الأردني قبل الأحداث كان 700 ليرة، وسعرها الآن 600 مقابل الدينار، لافتا إلى أن الليرة انخفضت إلى أدنى مستوياتها مقابل الدينار خلال الأحداث حيث وصلت إلى 750 ليرة.