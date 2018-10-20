اصدار جديد.. تاريخ الفلسطينيين وحركتهم الوطنية

صدر حديثاً عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية كتاب “تاريخ الفلسطينيين وحركتهم الوطنية”، تأليف ماهر الشريف (مؤلف رئيسي) وعصام نصار (مؤلف مشارك).

إن كتابنا هذا الذي يطمح إلى أن يكون كتاباً دراسياً مخصصاً للمرحلة الجامعية، ليس كتاباً بحثياً مستنداً إلى مصادر أولية، بل هو كتاب يعتمد على نتائج دراسات سابقة، يتعامل معها تعاملاً نقدياً. وهو يتميّز بأن حقله التاريخي يمتد إلى يومنا هذا. وقد سعينا، في إعداده، إلى أن نكون موضوعيين قدر الإمكان، وكان همنا أن يكون الشعب الفلسطيني وجوانب حياته، السياسية والاجتماعية والاقتصادية، في مركز سرديتنا التاريخية، وهو أمر تبيّن لنا أننا لن ننجح فيه، وخصوصاً بعد نشوء القضية الفلسطينية، من دون أن نضع، في الوقت نفسه، حركته الوطنية ونضالها ضد الصهيونية والاستعمار في مركز هذه السردية كذلك. وعليه، وإذا كانت المقاربة الاجتماعية الاقتصادية طاغية لدى تناول تاريخ فلسطين في المرحلة العثمانية، فإن المقاربة السياسية هي التي طغت لدى تناول تاريخ فلسطين منذ بدايات الاحتلال البريطاني حتى يومنا، ولا سيما بعد أن غابت، جراء النكبة، التشكيلة الاجتماعية-الاقتصادية لفلسطين الانتدابية، وتشتت الشعب الفلسطيني بين الوطن والمنافي، وتوزع على تجمعات متعددة.

المؤلفان:

ماهر الشريف (مؤلف رئيسي): رئيس قسم الأبحاث في مؤسسة الدراسات الفلسطينية وباحث مشارك في المعهد الفرنسي للشرق الأدنى في بيروت. من بين مؤلفاته: “تاريخ فلسطين الاقتصادي والاجتماعي”. بيروت: دار ابن خلدون، 1985؛ “البحث عن كيان: دراسة في الفكر السياسي الفلسطيني، 1908-1993”. نيقوسيا: مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي، 1995؛ “فلسطين في الكتابة التاريخية العربية”. بيروت، دار الفارابي، 2016.

عصام نصار (مؤلف مشارك): أستاذ تاريخ الشرق الأوسط المعاصر في جامعة ولاية إلينوي في الولايات المتحدة الأميركية ومؤلف ومحرر عدد من الكتب عن تاريخ فلسطين الثقافي والاجتماعي، صدر عدد منها عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية. وحرر بالاشتراك مع سليم تماري المجلة الإنكليزية “فصلية القدس”، وهو متخصص بتاريخ التصوير الفوتوغرافي في فلسطين.

يقع الكتاب في 379 صفحة، وثمنه 14 دولاراً أميركياً أو ما يعادلها.